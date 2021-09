Plug Power-Aktie: Kaufen oder halten?

Plug Power ist in den vergangenen Tagen erstaunlich stark nach oben ausgebrochen. Dabei gelang dem Wert ein Aufschlag um immerhin 12 % innerhalb von fünf Tagen. Im Zuge des Comebacks der Wasserstoff-Werte jedenfalls geht es vergleichsweise schnell nach oben, so der Eindruck. Am Freitag bewegte sich der Kurs zunächst sehr langsam aufwärts.

Plug Power: Das ist ein Gewinn

Die Aktie profitierte u.a. auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung