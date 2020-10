Plug Power Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie befindet sich bereits seit Mitte März in einem kräftigen Aufwärtstrend und profitiert dabei von der Hausse im Wasserstoff-Sektor. Am 8. Oktober wurde ein neues 12-Jahres-Hoch bei 19,01 US-Dollar markiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Wert der Aktie ausgehend vom Corona-Tief von Mitte März um fast 650 (!) Prozent verbessert. Die überkaufte Marktphase hat den Kurs in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



