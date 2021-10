Plug Power-Aktie: Jetzt wird kassiert!

Die Plug Power-Aktie vollzog im Oktober bisher eine recht beeindruckende Erholung. Zu Monatsbeginn notierte der Titel noch knapp unter 21 Euro, in der ausgelaufenen Woche konnte nun schon wieder an der 30-Euro-Marke gekratzt werden. Das entspricht einem Kursplus von rund 40 Prozent in gerade einmal drei Wochen.

Es sind gleich mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle spielten. Zum einen ließen die Quartalszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung