Plug Power-Aktie: Ist das Vertrauen zurück?

Die Plug Power-Aktie ist seit Ende Januar in einem leichten Aufwärtstrend. Nachdem die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens am 27. Januar ein neues Zwölfmonatstief erreichte, konnte sie in den darauffolgenden Wochen um über 25 Prozent zulegen. Haben Investoren wieder Vertrauen in die Plug Power-Aktie gefasst?

Wasserstoff als neuer Gewinner

Es sieht ganz danach aus. Das Sentiment gegenüber Wasserstoffaktien hat sich in den letzten Wochen



