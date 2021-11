Plug Power-Aktie: Ist die Rallye schon vorbei?

Die Erholung im Wasserstoffsektor ging auch an der Plug Power-Aktie nicht spurlos vorbei, welche sich im Oktober rasant in Richtung Norden entwickeln konnte. Auch in der ausgelaufenen Woche gab es so manchen Kurssprung sowie ein neues 6-Monats-Hoch bei 40,15 US-Dollar zu sehen.

Genau hier drehte das Papier dann aber in Richtung Süden und fiel in Folge von Gewinnmitnahmen bis auf 38,37 Dollar



