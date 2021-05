Plug Power-Aktie: Ist der Kauf für Sie attraktiv?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power – jetzt kaufen?

Die Plug Power-Aktie ist schon lange an der Börse gelistet. Hierbei handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, welches Brennstoffzellen herstellt. Plug Power fertigt und entwickelt diese Brennstoffzellen für die Anwendung in der Elektromobilität. Aber auch für den stationären Einsatz in Notstromanlagen sowie für den Betrieb von Flugfördergerät.

Zudem gehört die Lieferung von Anlagen zur Wasserstoffspeicherung, Wasserstoff-Zapfanlagen und