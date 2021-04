Plug Power-Aktie: Ist das ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Anleger kaufen bekanntlich Zukunft. Und Visionen. Gerade im Wasserstoff-Sektor galt noch bis vor kurzem, dass die fundamentalen Kennziffern nicht wirklich wichtig sind. Hauptsache die Story stimmt. Scheinbar hat sich dieses Marktverhalten nun aber geändert.

Die Börsianer schauen wieder vermehrt auf die Historie eines Unternehmens sowie die möglichen Gewinne in der Zukunft. Daher finden sich aktuell sowohl in US-Foren als auch in Börsenforen



