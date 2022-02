Plug Power-Aktie: Ist das die Chance zur Kursverdopplung?

Die Plug Power-Aktie präsentiert sich in den letzten Tagen wieder deutlich gefestigter. Seit Ende Januar steigen die Kurse an. Zwar kam es in der vergangenen Woche zu einem leichten Rücksetzer, seit Freitag geben die Bullen aber wieder den Ton an. Der Mittwoch war der vierte Tag in Folge, an dem die Aktie Gewinne verzeichnen konnte. Eine so lange Gewinnserie hat es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung