Plug Power Aktie: Irrtum!

Plug Power ist am Dienstag mit einem kleinen Abschlag von -0,4 % in den Handel gestartet. Dies ist aus Sicht der Analysten kein Drama – die Aktie ist und bleibt der Top-Favorit im Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte. Der große Irrtum: Plug Power steht in Europa, zumal in Deutschland, nicht so stark im Fokus wie etwa Ballard Power oder Nel Asa. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



