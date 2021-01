Plug Power Aktie: Immer schlimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist derzeit einer der großen Stars unter den Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Dennoch hatten trotz der enormen Gewinne zahlreiche Analysten vor Gewinnmitnahmen und Schwankungen gewarnt. Nun verlor der Titel am Donnerstag gleich in den ersten Handelsminuten etwa 8,9 %. Dies wiederum könnte aus Sicht von Analysten allerdings auf die Rahmenbedingungen am Markt insgesamt zurückzuführen sein.

Plug Power: Fällt der Kurs immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!