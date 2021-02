Plug Power Aktie: Hohe Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power hat ihren Erholungskurs offenbar nachhaltig verlassen. Nachdem die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten am Freitag noch bis zum Nachmittag leicht im Plus tendierten, hat sich die Stimmung seitdem gedreht: Vom Tageshöchststand bei 58,41 Euro ging es seitdem mit der Plug Power-Aktie immer weiter nach unten. Am Dienstag notierten die Anteilsscheine am Vormittag bei nur noch knapp über 54 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung