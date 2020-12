Plug Power Aktie: Hört das noch jemand?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die gesamte Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche geriet in den letzten Börsentagen ziemlich unter Druck – von Ballard Power bis Nel ASA. Der US-Brennstoffzellen-Produzent Plug Power machte da keine Ausnahme: Die Aktie hat seit ihrem Mehrjahreshoch am 24. November, das sie bei 24,10 Euro ausbildete, wieder deutlich abgegeben. Nach einem extrem schwachen Dienstag verloren die Papiere von Plug Power auch am Mittwoch. Zeitweilig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



