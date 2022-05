Plug Power-Aktie: Hoch hinaus!

Leitzins angehoben Die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem breiteren Industriesektor, darunter Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG), handeln inmitten der allgemeinen Marktstärke höher, nachdem die Federal Reserve angekündigt hat, den Leitzins um 50 Basispunkte anzuheben. Die Federal Reserve hob am Mittwoch ihren Leitzins um 0,5 % auf eine neue Spanne von 0,75 % bis 1,0 % an und vollzog damit ihre erste… Hier weiterlesen