Plug Power Aktie: Hier ist Vorsicht geboten!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Energieunternehmen Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) hat in dieser Woche einen volatilen Handel mit seinen Aktien erlebt.

Was ist passiert?

Plug Power kündigte am späten Dienstag an, dass es den Preis für sein erweitertes Folgeangebot von 28 Millionen Aktien zu je $65 festgelegt hat, was einem Bruttoerlös von $1,82 Milliarden entspricht.

Die Aktien von Plug Power schlossen den Dienstagshandel bei 73,18 $, nachdem das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung