Plug Power-Aktie: Hier dürfen Sie hinschauen!

Endlich eine nachhaltige Erholung für Plug Power? Charttechnisch steigt die Chance für eine Bodenbildung an. Der Wert stabil innerhalb einer Range. Zur Wochenmitte eine leichte Erholung. Die jüngsten Nachrichten kamen bei den Anlegern gut an und trafen auf Kaufneigung.

So will Plug Power mit der südkoreanischen SK Group den asiatischen “Wasserstoff-Markt” erobern. Hierzu wollen die beiden Unternehmen eine Gigafactory in Südkorea aufbauen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



