Plug Power-Aktie: Hammer bestätigt!

Am 24. Januar ein markantes Tief in der Plug-Power-Aktie. An diesem Handelstag wurde gegen die Angst und die vorherige Abwärtsbewegung gekauft. So bildete sich ein Hammer – ein potenzielles Trendwendemuster der japanischen Chartanalyse, den Candlesticks.

Ein Hammer allein macht allerdings keine Trendwende. Denn nachfolgend zeigte sich nochmals Abgabebereitschaft. Das Tief des Hammers wurde in den weiteren Handelstagen wiederholt getestet. Doch Ende Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



