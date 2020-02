Plug Power Aktie: Hammer – die alles entscheidende Marke hielt!

Enorm, welche Leistung jetzt Plug Power gebracht hat. In einem starken Endspurt arbeitete sich die Aktie in den letzten Tagen wieder nach oben und eroberte eine wichtige Marke. Die entscheidende Marke hielt dann in den letzten Minuten des Handels in der vergangenen Woche. Dies gilt als mächtiges Signal im Kampf um die nächsten Hürden. Der Hammer: Jetzt sind tendenziell sogar Kursbewegungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung