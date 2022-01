Plug Power-Aktie: Hammer – Wichtig!

Was soll man davon halten? Auf Xetra ein Minus von 15,26 Prozent für die Plug-Power-Aktie – am gestrigen Montag. An der NASDAQ hingegen konnte der Wert nach anfänglichen Verlusten wieder erholen. Zum Tagesschluss notierte der Wert im US-Handel nur noch 1,71 Prozent im Minus.

Bei hohen Umsätzen konnte sich der Wert von seinem Tagestief bei 18,27 US-Dollar erholen. Der Tagesschlusskurs am Tageshoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung