Plug Power Aktie: Hammer im Schatten von Amazon!

Plug Power ist in den deutschen Börsenmedien immer noch deutlich unter dem Radar, so melden Beobachter gelegentlich. Dabei dürfte gerade Plug Power, auch am Freitag auf dem Weg zu einem neuen Hoch, im Schatten von Amazon einen besonderen Hammer darstellen. Denn Amazon sieht Plug Power als Partner, womit das Unternehmen einen weit interessanteren Marktzutritt hat als die Konkurrenz von Nel Asa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



