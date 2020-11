Plug Power Aktie: Hammer !

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat in den vergangenen fünf Tagen einen Hammer hingelegt. Die Aktie schaffte einen Sprung um sagenhafte + 31 %. Damit geht der Wert in eine Woche, die neue Höhepunkte versprechen kann. Der Hintergrund: die Wahl in den USA und das Wahlergebnis von Joe Biden dürften hier neue Impulse freisetzen.

Plug Power: US-Wert

Plug Power ist ein US-Wert. Der Konzern darf darauf



