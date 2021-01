Plug-Power-Aktie: Glück im Unglück?

Die erfolgsverwöhnten Anleger von Plug Power müssen sich allem Anschein nach auf härtere Zeiten einstellen. Nachdem das Papier im Dezember bei 31,02 Euro einen neuen Höchststand erreichte, gibt es seither vor allem rote Vorzeichen zu sehen. So auch am gestrigen Montag, als es um 2,34 Prozent in die Tiefe ging.

Es ist davon auszugehen, dass noch immer viele auf dem aktuell hohen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung