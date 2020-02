Plug Power Aktie: Gigantische Signale

Plug Power hat am Mittwoch einen gewaltigen Kurssprung nach oben gemacht. Die Aktie konnte einen Aufschlag von fast 4 % an der Nasdaq verbuchen und hat damit intraday den höchsten Kurs aller Zeiten realisiert. Dies unterstreicht, in welcher Top-Verfassung die Aktie des Unternehmens sich befindet. In den vergangenen drei Monaten war es bereits um mehr als 45 % nach oben gegangen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



