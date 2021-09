Plug Power-Aktie: Gewinne in Aussicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Aktienkurs von Plug Power Inc. hat sich in den vergangenen 12 Monaten heftig auf und ab bewegt. Der Titel wird um 130 Prozent höher gehandelt als noch vor einem Jahr; jedoch nur zu einem Drittel seines 12-Monats-Hochs im Januar – als die Green-Tech-Rallye noch in voller Blüte war.

Die Euphorie im Sektor ist deutlich abgekühlt und die Plug Power-Aktie in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung