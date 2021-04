Plug Power-Aktie: Gelingt eine Stabilisierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug-Power-Aktie setzte auch im Januar den im November begonnenen Anstieg zunächst fort und bildete am 13. und 26. Januar bei 73,90 und 75,49 US-Dollar ein Doppelhoch aus. Da es anschließend nicht mehr erreicht werden konnte, ging der Wert in eine dynamische Abwärtsbewegung über. Sie unterschritt die 50-Tagelinie und drang im April auch bis an den 50-Wochendurchschnitt vor.

Dieser gleitende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung