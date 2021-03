Plug Power-Aktie: Geht das so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Um es kurz zu machen: Erholung ja, neue Tops eher nein. Der Hype um die Wasserstoff-Aktien hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Dämpfer erhalten. Sowohl die sehr ambitioniert wirkenden hohen Bewertungen in Relation zu den bisherigen Gewinnen und Umsätzen als auch der Markteintritt größerer Konzerne in den Wasserstoff-Markt hat zu einer gewissen Ernüchterung bei den Anlegern geführt.

So wurden exorbitante Gewinne



