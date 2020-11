Plug Power-Aktie: Gefährlich weit entfernt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power befindet sich schon wieder in einer Aufwärtsbewegung. Damit haben die Käufer nichts anbrennen lassen und die kurzzeitige Abwärtsbewegung wieder aufgefangen. In einer kleinen Gegenreaktion ist der Kurs der Plug Power Aktie nämlich auf 22 USD herabgegangen. Nun schiebt sich der Kurs aber schon wieder in Richtung 25 USD.

Durch die starken Aufwärtsbewegungen sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung