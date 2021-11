Plug Power-Aktie: Ganz schön energiegeladen!

Die Plug Power-Aktie dreht momentan richtig auf. Die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens befindet sich seit Anfang Oktober in einem beständigen Aufwärtstrend und hat seitdem um fast 70 Prozent an Wert zugelegt. Mit einem aktuellen Kurswert von ca. 35 Euro ist die Aktie zwar noch weit von ihrem Jahreshoch bei 60 Euro entfernt. Doch der Trend spricht eine eindeutige Sprache. Was steckt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



