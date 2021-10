Plug Power-Aktie: Ganz großes Kino!

Plug Power erfindet sich nicht unbedingt neu. Doch das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten die Weichen für eine tragfähige Zukunft gestellt. So wurden erst jüngst vier neue Geschäftsführer bei Plug Power ernannt – allesamt Spezialisten in ihren Bereichen.

Immerhin will das Unternehmen in 2022 einen Umsatz von circa 750 Millionen US-Dollar erzielen – und die Milliarde wird für die kommenden Jahre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung