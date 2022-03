Plug Power-Aktie: Ganz deutlich

Hier scheint wieder Phantasie ins Spiel zu kommen. Die politisch gewollte schnelle Abkehr von fossilen Brennstoffen könnte mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine an Fahrt aufnehmen. Sofern denn vor allem in den USA dieser Trend anhält und bei den nächsten US-Präsidentschaftswahlen nicht wieder Trump an die Macht kommen sollte.

Die Plug-Power-Aktie konnte sich in den vergangenen Handelstagen deutlich steigern. Die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung