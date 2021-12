Plug Power-Aktie: Der Funke will nicht überspringen!

Die Plug Power-Aktie handelt seit Ende November in einem abwärts verlaufenden Kanal und ist zu Beginn dieser Woche auf ein neues Bewegungstief bei 27,11 Dollar gefallen. Das lag auch einem schwachen Gesamtmarkt, in dem Corona und die neue Omikron-Variante das Sentiment bestimmten. Am Dienstag gaben die Bullen die passende Antwort und beförderten den Kurs dank des anziehenden Gesamtmarktes um fast 6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



