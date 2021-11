Plug Power-Aktie: Fast schon surreal!

Plug Power befindet sich weiter im Höhenflug: Zum Start in die neue Börsenwoche legten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers am Montag um weitere sieben Prozent auf 35,41 Euro zu, am Dienstag im frühen Handel in Frankfurt ging es weiter hinauf bis auf 37,70 Euro. Zur Erinnerung: Anfang Oktober waren die Anteilsscheine kurzzeitig nur noch bei 20,30 Euro gehandelt worden. Seitdem hat die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung