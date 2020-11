Plug Power Aktie: Fantastisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist momentan der Stern am Himmel der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Auch am Mittwoch ging es in den ersten Handelsstunden um mehr als 3 % aufwärts. Ein satter Kurssprung, der zeigt, in welche Richtung es geht – das frühere Kursziel ist schon jetzt kaum noch attraktiv. Analysten taxieren den Wert mittlerweile schon deutlich höher als bislang.

Plug Power: Die Impulse bleiben

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung