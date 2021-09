Plug Power-Aktie: Europa im Visier!

Ungeachtet der momentan eher miesen Stimmung an den Märkten treibt Plug Power seine Expansion in Europa unentwegt voran. Einer Pressemitteilung des Unternehmens war kürzlich zu entnehmen, dass die neue Zentrale für den Kontinent in Deutschland, genauer in Nordrhein-Westfalen entstehen soll.

Geplant ist eine Anlege mit einer Größe von etwa 70.000 Quadratmetern. Dort soll in Zukunft neben zentralen Stellen für Support, Überwachung und ...



