Plug Power Aktie: Etwas Entscheidendes voraus!

Plug Power ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Allein in den zurückliegenden sieben Handelstagen hat der US-amerikanische Brennstoffzellen-Produzent seinen Börsenwert um mehr als ein Drittel gesteigert. Das lag nicht allein am Quartalsbericht, den Plug Power am Donnerstag vorlegte, das Unternehmen arbeitet erwatungsgemäß weiter defizitär. Doch im Gegensatz zum kanadischen Wettbewerber Ballard Power, der sich in dieser Woche ebenfalls in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



