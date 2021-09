Plug Power-Aktie: Es tut sich was!

Auch wenn das Thema Wasserstoff mittlerweile nicht mehr regelmäßig in den Schlagzeilen auftaucht und auch vom Radar des einen oder anderen Anlegers verschwunden ist, so war und ist Plug Power in keiner Weise untätig geblieben. Im Gegenteil, das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck an diversen Projekten.

Eines davon ist eine neue Produktionsanlage in Fresno County im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Wie bei „Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung