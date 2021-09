Plug Power-Aktie: Es tut sich etwas?

Die Klimakrise wird für viele immer offensichtlicher. Starkregen in den USA in New York mit dutzenden Toten, Wassermangel hingegen an der US-Westküste oder Hitzerekorde erst vor wenigen Wochen. Dazu kommen Waldbrände in bislang ungeahnten Ausmaßen in den USA. Kein Wunder also, das die politische Unterstützung für Projekte, die den CO2-Ausstoß verringern, anwächst.

