Plug Power Aktie: Es kommt wohl noch besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Aktie von Plug Power ist zum Start in die neue Börsenwoche Erstaunliches gelungen: Mit einem Aufschlag von zeitweilig mehr als zwölf Prozent auf bis zu 13,50 Euro am MOntag in Frankfurt, standen die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ob es für die Plug Power-Aktie so weitergehen wird, kann niemand seriös beantworten. Dass der Wasserstoff- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung