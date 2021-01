Plug Power Aktie: Es ist das noch rational erklärbar?!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Was für eine Woche für Plug Power an der Börse: Am Mittwoch noch schlossen die Papiere des US-Brennstoff-Spezialisten an der Nasdaq bei lediglich 35 US-Dollar. Wer sich dann den Schlusskurs vom Freitag ansieht, ist geneigt, sich erst einmal die Augen zu reiben: Bei 53,78 Dollar verabschiedete sich die Plug Power-Aktie in New York ins Wochenende. Ein Aufschlag von mehr als 50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung