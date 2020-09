Plug Power-Aktie: Es hilft alles nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Es scheint fast so, als wäre die Partystimmung bei Wasserstoffaktien endgültig vorbei. Die Plug-Power-Aktie zeigt sehr deutlich, wie sehr es mit der Stimmung der Aktionäre zuletzt abwärts ging. Zur Mitte des Jahres schossen die Kurse noch in ungeahnte Höhen und die Rallye schein einfach kein Ende zu kennen. In der vergangenen Woche ging es nun aber um fast zehn Prozent abwärts. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung