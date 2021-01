Plug-Power-Aktie: Es geht rund!

Die Plug-Power-Aktie befand sich im Januar regelrecht auf einer Achterbahnfahrt. Der Kurs schwankte zeitweise um bis zu 20 Prozent: Von vormals 60 Euro fiel der Titel des US-amerikanische Brennstoffzellen-Herstellers am Donnerstag unter die 50-Euro-Marke. Allerdings gewann die Aktie an der Börsentafel bereits am nächsten Vormittag wieder deutlich an Höhe. Verschiedene Ereignisse bringen derzeit Unruhe in den Kurs von Plug Power.

