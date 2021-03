Plug Power-Aktie: Erholung läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power-Aktie: die Bullen konnten in dem Kursbereich von rund 30,00 EUR zureichend Unterstützung finden. Damit wird an dieser Stelle eine mehrere tage- oder wochenlange Erholung möglich. Es ist sehr gut vorstellbar, dass es zuerst in den Bereich von rund 44,00 EUR aufwärtsgehen wird. Dort befindet sich ein kleiner Widerstand, bestehend aus dem jüngsten Kurshoch.

Im weiteren Verlauf sollte es Plug Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung