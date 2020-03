Plug Power Aktie: Entscheidung folgt jetzt!

Plug Power ist eines der unscheinbareren Unternehmen in den Hype-Branchen – in Deutschland. Die Aktie hat dennoch am Freitag mehr als 7 % zugelegt – und damit folgt jetzt die Entscheidung. Achtung:

Wichtig ist der Gewinn von mehr als 7 % bei Lang&Schwarz, da die Aktie damit die Marke von 3 Euro überwinden konnte – es vergrößert sich die Chance, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung