Plug Power-Aktie: Endlich den Kopf frei!

Die Plug Power-Aktie musste in den letzten vier Monaten an der Börse ordentlich Federn lassen. Seit dem Allzeithoch im Januar bei 60 Euro hat die Aktie mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren. Nachdem die Plug Power-Aktie zwischenzeitlich bereits unter 20 Euro gefallen war, hat sie sich in den letzten Tagen auf einem Kursniveau zwischen 20 und 25 Euro stabilisiert. Stehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



