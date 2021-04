Plug Power-Aktie: Endlich ein Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Endlich ein Aufstand der Bullen! Die Plug-Power-Aktie konnte im gestrigen Handelsverlauf, am Dienstag, dem 22. April 2021 kräftig zulegen. Zum Schluss stand ein dickes Plus von 7,53 Prozent an der Kurstafel. Der Wert konnte sich von dabei von einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung ablösen. Das gestrige Tagestief wurde kurz nach Eröffnung (24,545 US-Dollar) bei 23,91 US-Dollar generiert. Das Tageshoch wiederum stellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!