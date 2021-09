Plug Power-Aktie: Endlich!

Die Aktie von Plug Power ist mit einem starken Aufwärtshaken in die neue Woche gestartet. Nach lähmenden Tagen an der Börse endlich mal eine gute Nachricht, so Analysten. Dies kann die Aussichten in den kommenden Tagen deutlich verbessern.

Starke Bewegung

Dabei hat das Unternehmen keine neuen Nachrichten an den Markt bringen können. Vielmehr ist die gesamte Branche der Wasserstoff-Werte mal wieder deutlich schwächer



