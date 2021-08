Plug Power Aktie: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power konnte am Montag „endlich“ ein positives Signal setzen, meinten Börsenbeobachter zum Auftakt in die neue Woche. Die Aktie schaffte zwar lediglich einen Anstieg in Höhe von etwa 1,1 %. Dennoch gelang damit ein wichtiger Gewinn.

Hält die Situation?

Die entscheidende Frage richtet sich darauf, ob die Unterstützungen bei 20 Euro in den laufenden Kursabgaben noch halten werden. Der Titel hat mehrfach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung