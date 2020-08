Plug Power Aktie: Das Ende eines wundersamen Aufstiegs?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power eilte zuletzt von Hoch zu Hoch. Am Montag überwanden die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Produzenten erstmals in ihrer Börsengeschichte die Marke von 10 Euro. Doch beim Allzeithoch von 10,50 Euro am Dienstag gegen Mittag war Schluss: Ohne eine neue Nachricht aus dem Unternehmen fiel die Plug Power-Aktie plötzlich um zweitweise bis zu sechs Prozent ab, ging letztlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



