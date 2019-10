Plug Power Aktie: Eisen im Feuer!

Plug Power Inc. (kurz „Plug Power“) hat hier gewissermaßen ein Eisen im Feuer. Um was es geht: Diesen Monat hatte das Unternehmen mitgeteilt, sich mit einem deutschen Hersteller von Spezialfahrzeugen namens MULAG zusammengetan zu haben. Ziel der Kooperation ist demnach ein mit Brennstoffzellen angetriebenes Elektrofahrzeug, das als Schleppfahrzeug am Hamburger Flughafen eingesetzt werden kann. Ein Prototyp eines solchen Fahrzeugs ist demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



