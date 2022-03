Plug Power-Aktie: Einfach gigantisch!

Unsicherheit ist immer gut an der Börse. So wie im langfristigen Bild der Plug-Power-Aktie. Denn wird eine langfristige Phase der Unsicherheit im Markt sodann abgelegt, entstehen in der Regel sehr aussagekräftige Richtungssignale.

Unsicherheit der Marktteilnehmer drückt sich im Kursverlauf sehr häufig in Form von Dreiecken aus. Ein solches Dreieck, ein symmetrisches Dreieck, hat sich bei Plug Power seit über einem Jahr ausgebildet.



