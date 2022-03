Plug Power-Aktie: Eine reine Glaubensfrage!

Die Aktie von Plug Power ist endgültig in einen Abwärtssog geraten. Mitte der vergangenen Woche noch mit knapp 25 Euro bewertet, rutschten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten am Dienstag im Xetra-Handel zwischenzeitlich auf nur noch 19,38 Euro zurück. Dass die Plug-Aktie damit innerhalb von lediglich vier Handelstagen rund 20 Prozent an Wert verlor, führte die Papiere zurück zum Ausgangspunkt vor genau einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung